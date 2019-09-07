Белгородцы смогут открыть культуру в себе

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-07T17:50:05+03:00

На осеннем фестивале культуры будут разыграны 600 приглашений на концерты, экскурсии и другие культурные мероприятия

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В Белгородском парке парке Победы 14 сентября впервые пройдет фестиваль «Я — в культуре. Культура — во мне». С 15:00 в этот день на своих творческих площадках представят свои возможности для культурного досуга областные библиотеки, музеи, театры, филармония, Центр народного творчества и другие учреждения. Все белгородцы с гости города смогут принять участие в розыгрыше 600 приглашений на концерты, экскурсии и другие культурные мероприятия, которые будут проходить в областном центре.

Гостей фестиваля ждут выставки, фотозоны, театральные представления. А вот розыгрыш лотереи пройдет на символическом призывном пункте. Закончится фестиваль красотным файер-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU