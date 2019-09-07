2019-09-07T17:50:05+03:00
Звезды

Белгородцы смогут открыть культуру в себе

На осеннем фестивале культуры будут разыграны 600 приглашений на концерты, экскурсии и другие культурные мероприятия
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородцы смогут открыть культуру в себе. Фото из открытых источников.Белгородцы смогут открыть культуру в себе. Фото из открытых источников.Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

В Белгородском парке парке Победы 14 сентября впервые пройдет фестиваль «Я — в культуре. Культура — во мне». С 15:00 в этот день на своих творческих площадках представят свои возможности для культурного досуга областные библиотеки, музеи, театры, филармония, Центр народного творчества и другие учреждения. Все белгородцы с гости города смогут принять участие в розыгрыше 600 приглашений на концерты, экскурсии и другие культурные мероприятия, которые будут проходить в областном центре.

Гостей фестиваля ждут выставки, фотозоны, театральные представления. А вот розыгрыш лотереи пройдет на символическом призывном пункте. Закончится фестиваль красотным файер-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 нянь из Белгорода признаны первыми «профи» в России
В ночь на 7 сентября на улице Попова произошло тройное ДТП
Сообщи о виновных в поджогах в Белгородской области и получили 50 тысяч рублей
Семья Кривобоковых из Белгородской области стала победителем конкурса «Семья года»
В Белгородской области школьники и детсадовцы учились противостоять террористам
Новые синенькие автобусы выехали на улицы Белгорода
Абоненты «Интерактивного ТВ» и Wink смогут посмотреть бой Хабиба против Порье
Владимир Владимирович вырастил чемпионку в Белгородской области
Белгородские энергетики провели внеплановую противоаварийную тренировку
Под Белгородом инспекторы ДПС задержали легковушку с прицепом марихуаны
Трое белгородцев-родственников не могли решить, кому платить по счетам
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Белгороде в мусорном баке нашли тело молодого мужчины
Белгородские пожарные уверены: предотвратить лучше чем тушить
Ушел из жизни бывший глава управления печати и телерадиовещания Владимир Кучеренко
В Белгородской области пел и плясал фестиваль "Подсолнечный край"
Белгородский фермер заплатил штраф за испорченную землю
Пожарный из Белгородской области борется за звание «Лучший лесной пожарный России»
В преддверии 300-летия миграционной службы в Белгородской области проходят торжественные вручения первых паспортов
На Лебединском ГОКе - кадровые изменения
Установлена причина мора рыбы в пруду Оскочное Белгорода