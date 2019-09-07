2019-09-07T14:43:35+03:00
Общество

10 нянь из Белгорода признаны первыми «профи» в России

Обучение проводилось в рамках нового всероссийского проекта «Профессиональная няня — детям»
Ирина ТАРАСОВА
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10 нянь из Белгорода признаны первыми «профи» в России.10 нянь из Белгорода признаны первыми «профи» в России.Фото: "КП" Архив
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10 помощников воспитателя из Белгорода – обладательницы сертификата - прошли обучение В рамках нового всероссийского проекта «Профессиональная няня – детям». Награду они получили 6 сентября. Сертификат подтверждает, что отныне профессия няни выделена на федеральном уровне как отдельная специальность. Профессия требует конкретных знаний и навыков.

Отметим, что с января 2019 года в РФ введен профстандарт, деятельность помощников воспитателей дошкольных учреждений или даже услуги няни, предоставляемые в частном порядке, подтверждаются документами гособразца. Обладательницы сертификата также будут получить более высокое материальное вознаграждение.

В Белгороде в рамках проекта в обучении участвует 21 няня. 10 из них уже прошли обучение и получили сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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