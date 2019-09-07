10 нянь из Белгорода признаны первыми «профи» в России
10 помощников воспитателя из Белгорода – обладательницы сертификата - прошли обучение В рамках нового всероссийского проекта «Профессиональная няня – детям». Награду они получили 6 сентября. Сертификат подтверждает, что отныне профессия няни выделена на федеральном уровне как отдельная специальность. Профессия требует конкретных знаний и навыков.
Отметим, что с января 2019 года в РФ введен профстандарт, деятельность помощников воспитателей дошкольных учреждений или даже услуги няни, предоставляемые в частном порядке, подтверждаются документами гособразца. Обладательницы сертификата также будут получить более высокое материальное вознаграждение.
В Белгороде в рамках проекта в обучении участвует 21 няня. 10 из них уже прошли обучение и получили сертификаты.
ИСТОЧНИК KP.RU