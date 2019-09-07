2019-09-07T12:03:52+03:00
Происшествия

В ночь на 7 сентября на улице Попова произошло тройное ДТП

Столкнулись ВАЗ-2109, Chevrolet Lacetti и Toyota RAV4
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.
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Тройное ДТП произошло в ночь на 7 сентября на улице Попова при участии автомобилей ВАЗ-2109, Chevrolet Lacetti и Toyota RAV4. На месте происшествия работали поисково-спасательный отряд города Белгород, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи.

Очевидцы рассказали, что причиной ДТП, возможно, стал пьяный водитель одного из авто. В ГУ МЧС по Белгородской области сообщают, что в ДТП пострадали люди. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Отметим, что тройное ДТП произошло накануне вечером, 6 сентября, на участке объездной дороги Ротонда-Новосадовый. Автомобиль, который залетел под фуру, зацепил еще одну машину. И поскольку это было в конце рабочего дня, образовалась огромная пробка в обе стороны движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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