2019-09-06T17:34:18+03:00
Общество

Сообщи о виновных в поджогах в Белгородской области и получили 50 тысяч рублей

В период пожароопасного в регионе действует распоряжение о выплате денежного вознаграждения за информацию о виновных в поджогах
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В связи с наступлением осеннего пожароопасного периода, повышением среднесуточных температур, увеличением класса пожарной опасности и высокой вероятностью сжигания сухой растительности Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что на территории региона действует распоряжение Правительства Белгородской области от 28.06.2010 года № 322-рп «О выплате денежного вознаграждения лицам, сообщившим информацию о виновных в поджогах лесных массивов и зеленых насаждений». Согласно этому документу, можно получить денежное вознаграждение в размере до 50000 рублей.

Отметим, что эту сумму можно получить в случае, если вина поджигателей была установлена в судебном порядке.

В области только за прошедшие сутки произошло 9 пожаров, из них 5 палов сухой травы и мусора . Мусор горел на площади более 1,4 гектаров При этом наихудшая обстановка складывалась в Яковлевском городском округе.

Сообщить об обнаружении возгорания можно в «Службу спасения» по телефону «112» или «101»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья Кривобоковых из Белгородской области стала победителем конкурса «Семья года»
В Белгородской области школьники и детсадовцы учились противостоять террористам
Новые синенькие автобусы выехали на улицы Белгорода
Абоненты «Интерактивного ТВ» и Wink смогут посмотреть бой Хабиба против Порье
Владимир Владимирович вырастил чемпионку в Белгородской области
Белгородские энергетики провели внеплановую противоаварийную тренировку
Под Белгородом инспекторы ДПС задержали легковушку с прицепом марихуаны
Трое белгородцев-родственников не могли решить, кому платить по счетам
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Белгороде в мусорном баке нашли тело молодого мужчины
Белгородские пожарные уверены: предотвратить лучше чем тушить
Ушел из жизни бывший глава управления печати и телерадиовещания Владимир Кучеренко
В Белгородской области пел и плясал фестиваль "Подсолнечный край"
Белгородский фермер заплатил штраф за испорченную землю
Пожарный из Белгородской области борется за звание «Лучший лесной пожарный России»
В преддверии 300-летия миграционной службы в Белгородской области проходят торжественные вручения первых паспортов
На Лебединском ГОКе - кадровые изменения
Установлена причина мора рыбы в пруду Оскочное Белгорода