Сообщи о виновных в поджогах в Белгородской области и получили 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-06T17:34:18+03:00

В период пожароопасного в регионе действует распоряжение о выплате денежного вознаграждения за информацию о виновных в поджогах

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В связи с наступлением осеннего пожароопасного периода, повышением среднесуточных температур, увеличением класса пожарной опасности и высокой вероятностью сжигания сухой растительности Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что на территории региона действует распоряжение Правительства Белгородской области от 28.06.2010 года № 322-рп «О выплате денежного вознаграждения лицам, сообщившим информацию о виновных в поджогах лесных массивов и зеленых насаждений». Согласно этому документу, можно получить денежное вознаграждение в размере до 50000 рублей.

Отметим, что эту сумму можно получить в случае, если вина поджигателей была установлена в судебном порядке.

В области только за прошедшие сутки произошло 9 пожаров, из них 5 палов сухой травы и мусора . Мусор горел на площади более 1,4 гектаров При этом наихудшая обстановка складывалась в Яковлевском городском округе.

Сообщить об обнаружении возгорания можно в «Службу спасения» по телефону «112» или «101»

ИСТОЧНИК KP.RU