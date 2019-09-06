2019-09-06T17:00:46+03:00
Общество

Семья Кривобоковых из Белгородской области стала победителем конкурса «Семья года»

Всероссийский конкурс проводится уже в четвертый раз
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.
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«Мама, папа, я – счастливое восемь я», - могут с гордостью утверждать дети из семьи Кривобоковых Шебекинского городского округа. По итогам федерального этапа конкурса «Семья года» победителями стали 85 семей. Всероссийский конкурс проводится уже в четвертый раз. В этот раз в числе победителей – Анатолий и Светлана Кривобоковы. Семья активно участвует в общественной жизни, бережет традиции и обычаи своих предков. Супруги в браке 33 года, воспитывают 6 детей и помогают воспитывать 2 внуков.

Родители большое внимание уделяют самореализации детей, прививают им интерес к спорту и творчеству. Конкурс как раз и позволяет продемонстрировать все грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через историю жизни семей - их творчество, воспитание детей, почитание старшего поколения, сохранение традиций.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 30 октября 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце. В программе также семейный праздник-знакомство и экскурсии по столице. Истории семей войдут в летопись почетной книги «Семья года. Россия 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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