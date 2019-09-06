2019-09-06T16:47:52+03:00
Общество

В Белгородской области школьники и детсадовцы учились противостоять террористам

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии присоединились к акции "Вместе против террора"
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
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В рамках акции "Вместе против террора", которая проходит со 2 по 9 сентября, в дни, когда весь мир вспоминает трагедию в Беслане, сотрудники вневедомственной охраны проводят уроки мужества и тематические мероприятия в школах и детских учебных заведениях области.

Об опасности распространения терроризма и экстремизма в молодежной среде росгвардейцы рассказали ученикам образовательных учреждений уже в 11 районах Белгородчины. Так, на территории Старооскольского городского округа с учениками МБОУ "СОШ № 8" и СОШ №24 был проведен информационный антитеррористический форум. В рамках мероприятия росгвардейцы рассказали школьникам о противодействии терроризму и экстремизму в стране, а так же о сотрудниках и военнослужащих Росгвардии, в разные годы погибших или пострадавших в ходе антитеррористических операций.

В Ракитном тематическое занятие было проведено с воспитанниками детского сада №1. Росгвадейцы на доступном языке объяснили малышам о правилах поведения в общественных местах и действиях приобнаружении подозрительных предметов.

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» полковник полиции Игорь Кривошей отметил:

– Наша задача – правдиво и честно донести до молодежи информацию о тех угрозах, с которыми они могут встретиться в современном мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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