Новые синенькие автобусы выехали на улицы Белгорода

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-06T16:19:22+03:00

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На улицах Белгорода горожане заметили новенькие синие ЛиАЗы, снимки которых тотчас же попали в социальные сети. Как и обещали городские чиновники от транспорта, новенькие автобусы совсем скоро будут возить пассажиров по Белгороду. Низкопольные ЛиАЗы будут ездить на газе, они оснащены пандусами и видеокамерами. Их вместимость от 108 до 114 пассажиров.

Ранее замгубернатора Белгородской области Евгений Глаголев на своей странице ВКонтакте сообщал, что на улицах Белгородской агломерации в ближайшее время появятся новые автобусы. Он сам лично изучал движение общественного транспорта, добираясь на работу с несколькими пересадками. И говорил о целом ряде недостатков транспорта, в котором ему пришлось ехать. Чиновник также анонсировал, что новые автобусы будут работать на компримированном газе и будут соответствовать стандарту ЕURO-5.

Отметим, что двери автобуса украшает герб Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU