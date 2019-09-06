2019-09-06T15:34:15+03:00
Общество

Абоненты «Интерактивного ТВ» и Wink смогут посмотреть бой Хабиба против Порье

Главный поединок будут транслировать в прямом эфире
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Завтра, 7 сентября 2019 года, состоится самый ожидаемый в России турнир UFC 242: Хабиб vs Порье, который пройдет в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Главным событием вечера станет бой за объединение поясов в легком весе между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.

Турнир в полном объеме и в прямом эфире будет транслировать телеканал UFC ТВ, который на эксклюзивных условиях вещает в «Интерактивном ТВ» и сервисе Wink компании «Ростелеком». Впервые в истории канала UFC ТВ зрители увидят трансляцию ранних прелимов, доступных остальным жителям планеты только по специальной подписке. Начало трансляции турнира – 17.00, основного карда – 21.00 по московскому времени.

Круглосуточный канал UFC ТВ начал вещание 20 апреля 2019 года. Его эфир полностью посвящен UFC – крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам. UFC ТВ на эксклюзивной основе транслируется в «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» на кнопке 600, также он доступен на мультимедийной платформе Wink. Первый в мире тематический телеканал появился в результате сотрудничества UFC и компании «Медиа-Телеком».

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