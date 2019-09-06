Владимир Владимирович вырастил чемпионку в Белгородской области

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-06T12:57:50+03:00

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В Венгрии в городе Дьерн прошло Первенство Европы по кикбоксингу. Наша спортсменка из Шебекино – Виктория Сапелина в составе сборной команды России стала победителем Первенства Европы. В этом успехе есть огромная составляющая тренера Владимира Владимировича Шевцова.

Виктория в ¼ финала победила спортсменку из Сербии, затем в ½ финала выиграла бой у спортсменки из Боснии. И, наконец, в финале Первенства Европы одержала победу над представительницей команды Греции.

Премудрости кикбоксинга Виктория Сапелина постигает под руководством тренера Владимира Шевцова.

ИСТОЧНИК KP.RU