Белгородские энергетики провели внеплановую противоаварийную тренировку

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-06T11:46:33+03:00

В зону условного отключения попали 962 потребителя, школа, детский сад и две водозаборные скважины

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В «Россети Центр Белгородэнерго» прошла внеплановая противоаварийная тренировка по ликвидации последствий аварийных отключений энергооборудования и оперативному восстановлению электроснабжения потребителей в зоне обслуживания Белгородского РЭС.

В ходе тренировки был запущен сценарий развития сложного технологического нарушения, связанного с аварийным отключением 1-й и 2-й секций шин ВЛ 10 кВ от подстанции 35 кВ «Бессоновка». Сигнал о прекращении электроснабжения поступил на пульт диспетчера Белгородского РЭС.

В считанные минуты персонал службы подстанции по аварийной заявке вывел в ремонт секцию шин на ПС «Бессоновка», к месту аварийного отключения направили две ремонтные бригады.

Для подключения социально значимых объектов выдвинулись два резервных источника электроснабжения.

Как отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Алексей Брязгунов, проверке подлежал весь комплекс действий персонала: от отдачи команды на выдвижение бригад до времени устранения технологического нарушения и восстановления электроснабжения всех обесточенных потребителей. Персонал еще раз смог отработать практические навыки взаимодействия, оценить готовность технических средств и оборудования, обеспечить организацию временных схем электроснабжения социально значимых объектов с применением резервных источников электроснабжения.

- Сегодня энергетики Белгородского РЭС справились с поставленными задачами, подключив всех условно обесточенных потребителей за 1 час 36 минут, - отметил он. - Подобные внезапные тренировки крайне важны, поскольку позволяют отработать навыки четких и слаженных действий в нестандартных ситуациях.