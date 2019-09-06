2019-09-06T11:46:33+03:00
Общество

Белгородские энергетики провели внеплановую противоаварийную тренировку

В зону условного отключения попали 962 потребителя, школа, детский сад и две водозаборные скважины
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Фото: пресс-служба Белгородэнерго.Фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В «Россети Центр Белгородэнерго» прошла внеплановая противоаварийная тренировка по ликвидации последствий аварийных отключений энергооборудования и оперативному восстановлению электроснабжения потребителей в зоне обслуживания Белгородского РЭС.

В ходе тренировки был запущен сценарий развития сложного технологического нарушения, связанного с аварийным отключением 1-й и 2-й секций шин ВЛ 10 кВ от подстанции 35 кВ «Бессоновка». Сигнал о прекращении электроснабжения поступил на пульт диспетчера Белгородского РЭС.

В считанные минуты персонал службы подстанции по аварийной заявке вывел в ремонт секцию шин на ПС «Бессоновка», к месту аварийного отключения направили две ремонтные бригады.

Для подключения социально значимых объектов выдвинулись два резервных источника электроснабжения.

Для подключения социально значимых объектов выдвинулись два резервных источника электроснабжения.

Как отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Алексей Брязгунов, проверке подлежал весь комплекс действий персонала: от отдачи команды на выдвижение бригад до времени устранения технологического нарушения и восстановления электроснабжения всех обесточенных потребителей. Персонал еще раз смог отработать практические навыки взаимодействия, оценить готовность технических средств и оборудования, обеспечить организацию временных схем электроснабжения социально значимых объектов с применением резервных источников электроснабжения.

- Сегодня энергетики Белгородского РЭС справились с поставленными задачами, подключив всех условно обесточенных потребителей за 1 час 36 минут, - отметил он. - Подобные внезапные тренировки крайне важны, поскольку позволяют отработать навыки четких и слаженных действий в нестандартных ситуациях.

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