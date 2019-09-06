2019-09-06T11:18:57+03:00
Общество

Под Белгородом инспекторы ДПС задержали легковушку с прицепом марихуаны

Водитель и пассажир «девятки» пытались убедить полицейских, что везут травку кроликам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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В поселке Новосадовый Белгородского района сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ – 21093». В салоне находились 40-летний водитель и 39-летний пассажир. Полицейские поинтересовались у мужчин, что они везут. Приятели заявили, мол, накосили травы кроликам. Вот только сорт растения вызвал подозрения у автоинспекторов. При осмотре машины правоохранители разглядели под тентом резные листья конопли и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Груз изъяли и отправили на экспертизу. В ходе исследования выяснилось, что травка – не что иное как марихуана. Общий вес изъятого составил более 51 килограмма.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку без цели сбыта частей наркотикосодержащего растения. Горе-ботаникам грозит до десяти лет лишения свободы. Водитель и пассажир также привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования. Один мужчина отбывает сейчас административный арест, второй находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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