Трое белгородцев-родственников не могли решить, кому платить по счетам

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-06T10:40:11+03:00

В результате задолженность составила 309 тысяч рублей, и ее все же пришлось погасить

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В Старооскольском районном отделе судебных приставов на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании в пользу МУП «Расчетно-аналитический центр» задолженности по коммунальным платежам в размере 309 тысяч рублей. Должниками являлись трое родственников, которые никак не могли решить, кому платить по счетам.

По решению суда они должны солидарно должны нести ответственность за погашение долга. Однако добровольно решение суда не исполнялось. Жильцы квартиры продолжали спорить, кто из них будет оплачивать долги и меры к погашению не принимали.

Судебный пристав-исполнитель ограничил должников в праве на выезд за пределы страны и обратил взыскание на их расчетные счета. Также был наложен запрет недвижимое имущество и автотранспорт одного из должников.

Только после применения данных мер задолженность по коммунальным платежам была оплачена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU