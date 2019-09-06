2019-09-06T10:12:47+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
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Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Классика» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада. Максимальная ставка до 7,2% годовых по вкладу в рублях и до 1,8% годовых по вкладу в долларах США доступна при открытии вклада на срок 732 дня при сумме от 1 млн рублей или 15 тысяч долларовСША включительно.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Классика» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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