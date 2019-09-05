2019-09-05T19:22:07+03:00
Общество

Ушел из жизни бывший глава управления печати и телерадиовещания Владимир Кучеренко

Владимир Семенович внес большой вклад в развитие белгородских СМИ
Ирина ТАРАСОВА
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Ушел из жизни Владимир Семенович Кучеренко.Ушел из жизни Владимир Семенович Кучеренко.
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О смерти Владимира Семеновича Кучеренко несколько часов назад сообщили в группе Союза журналистов Белгородской области в Facebook. Как пишут его коллеги, со смертью Кучеренко ушла эпоха: в 90-е он возглавил управление печати и телерадиовещания Белгородской области, являлся председателем регионального Союза журналистов и внес огромный вклад в развитие белгородских СМИ.

Именно благодаря усилиям Владимира Кучеренко в 90-е годы была сохранена журналистская организация. Он постоянно поддерживал журналистские коллективы, возглавляя Белгородское отделение Союза журналистов России.

В далекие 60 -е годы Владимир Семенович работал заместителем директора, директором профессионально-технического училища. 1972 году его избрали первым секретарем райкома КПСС. Он является почетным гражданином Борисовского района.

Благодаря Владимиру Кучеренко в НИУ «БелГУ» было открыто журналистское отделение.

Ушел из жизни Владимир Семенович в возрасте 84 лет. На протяжении 20 лет он возглавлял областное управление печати и телерадиовещания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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