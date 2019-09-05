СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-05T18:14:05+03:00

В Белгородской области пел и плясал фестиваль "Подсолнечный край". Фото пресс-службы правительства Белгородской области.

На праздник в Алексеевку съехались 78 коллективов и 26 мастеров из районов области и соседнего Воронежа

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Фестиваль «Подсолнечный рай», который проводился в Алексеевке впервые, посетили творческие коллективы и гости из Воронежа, а также Красненского, Красногвардейского, Волоконовского районов, Старооскольского и Новооскольского округов. Всего приехало 78 коллективов и 26 мастеров. Яркой изюминкой фестиваля стала дегустация гигантского четырехметрового пирога в форме подсолнуха.

Праздничная программа порадовала гостей конкурсом букетов, сценическими, театральными, игровыми площадками, выставками декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. На территории парка присутствовал и главный атрибут фестиваля - деревянный молоток с цилиндром, изобретенный Даниилом Бокаревым для добычи подсолнечного масла.

Большой интерес зрителей вызвали фитнес-ринг, выступление Белгородского кукольного театра, а также выставка продукции из подсолнечника.

Более 3500 участников в завершении праздника встали в общий и дружный хоровод с 80-метровым "Солнечным венком", сплетенным совместными усилиями.

ИСТОЧНИК KP.RU