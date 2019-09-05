Белгородский фермер заплатил штраф за испорченную землю

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-05T17:15:39+03:00

За нарушения законодательства в области охраны окружающей среды взыскан штраф в размере 35 тысяч рублей

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С банковского счета главы одного из белгородских фермерских хозяйств списано 35 тысяч рублей штрафа. Такую сумму он заплатил за нарушение административного законодательства по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Исполнительное производство возбуждено отделом судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району на основании постановления по делу об административном правонарушении Управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области. Согласно постановлению, индивидуальный предприниматель, занимающийся животноводством в Шебекинском районе, допустил загрязнение открытой почвы.

В отношении должника применены меры принудительного исполнения. Задолженность была списана с расчетного счета, после чего запреты сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU