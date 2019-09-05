Белгородский фермер заплатил штраф за испорченную землю
С банковского счета главы одного из белгородских фермерских хозяйств списано 35 тысяч рублей штрафа. Такую сумму он заплатил за нарушение административного законодательства по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».
Исполнительное производство возбуждено отделом судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району на основании постановления по делу об административном правонарушении Управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области. Согласно постановлению, индивидуальный предприниматель, занимающийся животноводством в Шебекинском районе, допустил загрязнение открытой почвы.
В отношении должника применены меры принудительного исполнения. Задолженность была списана с расчетного счета, после чего запреты сняты.
ИСТОЧНИК KP.RU