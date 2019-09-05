Пожарный из Белгородской области борется за звание «Лучший лесной пожарный России»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-05T16:03:54+03:00

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В эти дни в Московской области Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральная Авиалесоохрана проводят V Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный - 2019». Белгородскую область представляет Сергей Мещеряков из областного учреждения «Лесопожарный центр Белгородской области».

В конкурсе принимают участие представители лесопожарных служб из 23 регионов Сибирского, Дальневосточного, Уральского, Приволжского, Центрального, Северо-Западного округов и представитель парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны. Второй год подряд вместе с профессионалами за звание «Лучший лесной пожарный» соревнуются волонтеры из «Общества добровольных лесных пожарных». В рамках международного участия свое лесопожарное мастерство показывают представители лесного хозяйства Республики Беларусь. А в качестве почетных гостей и наблюдателей на конкурс приехали представители Китайской Народной Республики.

Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

Конкурсанты демонстрируют физическую подготовку, знания в области лесопожарного дела, умение владеть ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий. Все этапы практических соревнований приближены к реальной обстановке.

Отметим, что Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный» является единственной в нашей стране площадкой для обмена опытом и демонстрации профессионального мастерства борцов с огненной стихией на лесных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU