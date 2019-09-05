В преддверии 300-летия миграционной службы в Белгородской области проходят торжественные вручения первых паспортов

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-05T15:16:16+03:00

Участниками церемонии, состоявшейся на днях в музее УМВД, стали девять юношей и девушек

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В этом году исполняется 300 лет со дня образования подразделений по вопросам миграции. В преддверии юбилейной даты в Белгородской области проходят торжественные вручения первых паспортов школьникам. Одна из таких церемоний на днях состоялась в музее УМВД региона.

- Главный документ гражданина Российской Федерации получили девять подростков, достигших четырнадцатилетнего возраста, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Поздравить ребят с этим событием пришли начальник УМВД России по г. Белгороду Александр Коробейников и начальник отдела по вопросам миграции городского полицейского ведомства Олег Бегунов.

После напутственных слов и пожеланий для ребят провели экскурсию по музею. Его директор подполковник милиции в отставке Юрий Солоров познакомил школьников с историей белгородской полиции. Парней больше всего заинтересовали патрульный мотоцикл прошлого века, коллекция обмундирования сотрудников милиции и представленные образцы оружия. Ребятам также рассказали, когда в России впервые появились паспорта. Полицейские также напомнили подросткам, какие права и обязанности они приобретают с получением этого документа.

ИСТОЧНИК KP.RU