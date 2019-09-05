Установлена причина мора рыбы в пруду Оскочное Белгорода

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-05T14:08:17+03:00

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Кислород в пруду Оскочное, где наблюдался массовый мор рыбы, в 3 раза ниже нормы. Это было установлено в результате проведенных исследований ГУП «Белводоканал» и ОГБУ «Ветстанция по городу Белгороду». При норме 5,0 мг/дм3 данные заборов в три раза ниже нормы. Причина – интенсивное цветение, отмирание и гниение водорослей, сопровождающееся выделением водорода, который вытесняет кислород из воды.

Напомним, что 20 августа текущего года в администрацию города поступили многочисленные обращения жителей на массовую гибель рыбы в пруду Оскочное. Отделом охраны окружающей среды 21 августа было организовано комиссионное обследование с участием представителей управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области, МБУ «Управление Белгорблагоустройство», главы управы № 16, на территории которой расположен пруд. В ходе осмотра было установлено, что вода в пруду мутная, с резким запахом, имеется замор рыбы. Несанкционированные сбросы от частных домовладений в пруд не выявлены.

22 августа специалисты центра исследования воды ГУП «Белводоканал» произвели отбор проб воды в трех точках, представители управления ветеринарии по Белгородской области, кроме проб воды, осуществили отбор проб мертвой рыбы.

Пруд был очищен от мертвой рыбы и мелкого бытового мусора. В настоящее время на акватории водоема косят камыш.

В отделе охраны окружающей среды администрации Белгорода рассчитывают, что как только понизится температура воздуха, ситуация изменится в лучшую сторону. Кислорода в воде станет больше из-за естественного увеличения интенсивности смешивания воды и воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU