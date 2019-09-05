Девятнадцатилетнего белгородца задержали за избиение прохожего на улице
Из больницы в полицию Белгорода поступило сообщение о доставленном скорой помощью 35-летнем пациенте с множественными ушибами. Оперативники вскоре задержали по подозрению в избиении мужчины девятнадцатилетнего парня.
По предварительным данным, конфликт между ними произошел ночью на улице. Молодой человек решил вмешаться в ссору двух приятелей. В итоге между девятнадцатилетним «арбитром» и одним из мужчин завязалась драка. Подозреваемый нанес оппоненту многочисленные удары. Тот, вернувшись домой, почувствовал себя плохо и вызвал скорую.
По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU