2019-09-05T12:22:22+03:00
Общество

В Старом Осколе полицейские задержали очередного велоугонщика

Транспортное средство вернули хозяйке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Житель Белгородской области может сесть за кражу велосипеда.Житель Белгородской области может сесть за кражу велосипеда.Фото: "КП" Архив
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С заявлением о краже велосипеда в полицию обратилась 34-летняя жительница Старого Оскола. Женщина рассказала, что транспортное средство угнали прямо из подъезда. Ущерб от преступления составил 10 тысяч рублей.

Оперативники смогли вычислить предполагаемого вора. По подозрению в краже задержали 39-летнего мужчину, на счету которого это отнюдь не первое преступление. Выяснилось, что велосипед он успел продать. Полицейские нашли покупателя, изъяли транспортное средство и вернули хозяйке.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Чтобы защитить велосипед от кражи, полицейские советую использовать противоугонные устройства и по возможности не оставлять транспортное средство без присмотра. Следует также хранить документы, полученные в магазине при покупке. Если вам пытаются продать транспортное средство без них – имейте ввиду, вы рискуете стать владельцем краденного имущества, которое может быть изъято. Запомните особые приметы своего «железного коня»: номер рамы (обычно выбит на кареточном узле рамы), неродные детали, царапины, аксессуары, наклейки. В идеале сфотографируйте велосипед в профиль и анфас. Все это поможет в случае кражи найти транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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