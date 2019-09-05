В Шебекино при пожаре пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-05T10:35:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Только за два дня текущей недели в Белгородской области произошло 22 пожара. К сожалению, на одном из них пострадала женщина, пытавшаяся самостоятельно справиться с огнем.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Шебекинского городского округа позвонили обеспокоенные соседи. Они сообщили, что по улице Карьерная.горит сарай и соседка пытается самостоятельно с помощью подручных средств справиться с огнем. К месту вызова незамедлительно убыл дежурный караул пожарно-спасательной части №12. На момент прибытия личного состава огнем была объята кровля строения. Не теряя ни минуты, огнеборцы приступили к тушению пожара. Медицинскием работникам пришлось госпитализировать в ЦРБ хозяйку сарая 1955 года рождения, так как она пострадала во время тушения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU