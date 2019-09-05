2019-09-05T10:35:13+03:00
Общество

В Шебекино при пожаре пострадала женщина

За два дня текущей недели в Белгородской области произошло 22 пожара
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС Белгородской области.
Изменить размер текста:

Только за два дня текущей недели в Белгородской области произошло 22 пожара. К сожалению, на одном из них пострадала женщина, пытавшаяся самостоятельно справиться с огнем.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Шебекинского городского округа позвонили обеспокоенные соседи. Они сообщили, что по улице Карьерная.горит сарай и соседка пытается самостоятельно с помощью подручных средств справиться с огнем. К месту вызова незамедлительно убыл дежурный караул пожарно-спасательной части №12. На момент прибытия личного состава огнем была объята кровля строения. Не теряя ни минуты, огнеборцы приступили к тушению пожара. Медицинскием работникам пришлось госпитализировать в ЦРБ хозяйку сарая 1955 года рождения, так как она пострадала во время тушения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков длячастных лиц
В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей
В Белгороде пройдут соревнования по конному спорту на Кубок губернатора
«Открытие» продолжает поддерживать регионы
В Белгородской области пройдет праздник Веника
Белгородец во время семейной ссоры избил пожилого отца деревянным стулом
Пока белгородка работала на огороде, у нее украли часть урожая
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
В Белгороде на Богданке столкнулись автобус и легковой автомобиль
Белгородец допрыгался до Книги рекордов России
На Белгородскую область надвигаются дожди, грозы и туман
В Белгородской глубинке поймали сельского форточника
В Старом Осколе сотрудники ППС застигли врасплох закладчика с крупной партией наркотиков
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
В Белгородской области полицейские задержали подозреваемого в краже доильной установки и поилки
Металлоинвест вручил подарки школьникам