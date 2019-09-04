В Белгороде пройдут соревнования по конному спорту на Кубок губернатора
Соревнования пройдут на территории конноспортивной школы НИУ "БелГУ
В Белгороде пройдут соревнования по конному спорту на Кубок губернатора. Фото из открытых источников.
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С 14 по 15 сентября в Белгородском государственном университете пройдут соревнования по конному спорту «Кубок губернатора Белгородской области».
14 сентября в 10:00 состоится открытие соревнований на территории конноспортивной школы НИУ «БелГУ». В соревнованиях примут участие спортсмены Белгородской, Курской и Воронежской областей.
В 10:45 начнутся соревнования по преодолению препятствий. В воскресенье (15 сентября),в 10:00, пройдут соревнования по выездке. Во время Кубка для всех желающих будет организовано катание верхом на лошадях.
ИСТОЧНИК KP.RU