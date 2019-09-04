«Открытие» продолжает поддерживать регионы

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-04T17:12:58+03:00

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Рабочая встреча по вопросам развития очередного региона состоялась в рамках V Восточного экономического форума. Президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, были определены проекты, в финансировании которых банк готов принять участие уже в 2019 году. Это строительство новых и реконструкция действующих детских садов и школ, лизинговое финансирование покупки городского транспорта.

Одним из направлений станет и выдача банковских гарантий по программе Фонда развития моногородов. Суть программы - предоставление беспроцентных займов предприятиям МСБ в моногородах сроком на 15 лет на сумму до 250 миллионов рублей под гарантии банка.

Напомним, что «Открытие» продолжает наращивать партнерство как с предприятиями, так и администрациями субъектов страны. Важными задачами также остаются рост клиентской базы, запуск новых современных продуктовых предложений, обеспечение высококлассного банковского сервиса и индивидуального подхода ко всем категориям клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU