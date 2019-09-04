В Белгородской области пройдет праздник Веника

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-04T16:33:01+03:00

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Белгородцев приглашают в Валуйский район, где уже не в первый раз пройдет оригинальный межрайонный фестиваль «Праздник веника». Село много лет славится старинным промыслом – выращиванием сорго и вязанием из него веников. После уборки урожая двулучане начинали вязать веники, которые возили продавать по всему Советскому Союзу. И сегодня здесь продолжают эту традицию, ежегодно проводя праздник.

Гостей мероприятия ждут яркие выступления творческих коллективов. Для тех, кто хочет научиться чему-то, проведут мастер-классы по вязанию веников. Также можно посетить выставку мастеров декоративно-прикладного творчества и приобрести памятные сувениры. Для ребятни тоже предусмотрены отдельные развлечения – аттракционы, батуты, игровые площадки. Ну а тех, кто не привык сидеть на месте, приглашают принять участие в конкурсе по вязанию одного из основных атрибутов домашнего хозяйства – веника.

Село Двулучное, Валуйский район

21 сентября в 15.00

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU