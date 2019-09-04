Белгородец во время семейной ссоры избил пожилого отца деревянным стулом
Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело
.Фото: "КП" Архив
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С заявлением на сына в полицию Белгорода обратился 63-летний житель областного центра. Пенсионер рассказал, что домочадец избил его. Участковые задержали обидчика пожилого мужчины.
По предварительным данным, в ходе семейной ссоры 43-летний злоумышленник схватил деревянный стул и нанес им отцу удары по телу и голове. Первую помощь пенсионеру оказала соседка. На следующий день мужчина обратился к врачу и в полицию. Медики констатировали, что полученные травмы повлекли легкий вред здоровью.
В отношении подозреваемого сейчас возбуждено уголовное дело. Семейный дебошир может лишиться свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU