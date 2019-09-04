Пока белгородка работала на огороде, у нее украли часть урожая

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-04T14:04:00+03:00

Добычей вора стали ведро помидоров, а также телефон и духи

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В полицию Белгорода обратилась 68-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее дома украли ведро помидоров, телефон и духи.

Стражам порядка удалось найти предполагаемого вора. Злоумышленника задержали.

По предварительным данным, белгородка работала на огороде и оставила дом незапертым. Ситуацией не преминул воспользоваться проходивший мимо 41-летний местный житель с криминальной биографией. Мужчина умыкнул из прихожей первое, что подвернулось под руку, после чего быстренько ретировался. Похищенное он вскоре продал.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU