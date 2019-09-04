2019-09-04T12:50:27+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование – «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый полис составляет 30%
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Акция действует два дня – 5 и 6 сентября 2019 года. Стоимость полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. В один полис можно включить всех членов семьи, при этом количество застрахованных лиц не ограничено. Срок страхования – 1 год. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до 5 страховых рисков. Лимит страховой защиты – 900 тысяч рублей. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней.

Быстрополис «Ваш юрист» позволяет получить телефонные или онлайн-консультации юристов, помощь юристов в любых правовых вопросах в рамках Законодательства РФ, а также оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения. Полис распространяется на всех членов семьи и включает самого страхователя, его супруга (супругу), родителей и детей. Лимит страховой защиты составляет 200 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5 или 6 сентября 2019 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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