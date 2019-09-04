В Белгороде на Богданке столкнулись автобус и легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-04T12:49:12+03:00

ДТП произошло на участке дороги между остановками "Родина" и "Стадион"

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Сегодня рано утром в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП: столкнулись автобус общественного транспорта и легковой автомобиль. ДТП случилось сразу же за перекрестком с проспектом Славы - между остановками "Родина" и "Стадион".

О пострадавших ничего не сообщается, но столкновение такого большого транспорта доставило с утра немало неудобств другим автомобилям. Сразу же появились сообщения, что пробка длится от остановки "Стадион" до "Водострой".

Движение пришло в норму только где-то после 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU