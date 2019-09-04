2019-09-04T11:19:34+03:00
Спорт

Белгородец допрыгался до Книги рекордов России

Юрий Давыдов установил рекорд в номинации «Наибольшее количество прыжков на скакалке за 1 подход (мужчины)»
Никита Пасмурный
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Фото: со страницы Юрия Давыдова «ВКонтакте».Фото: со страницы Юрия Давыдова «ВКонтакте».
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12 августа он совершил 3 754 повторения за 27 минут и 38 секунд. В начале сентября рекорд был внесен в Книгу рекордов России.

- Мне нужно было снять видео без монтажа с включенным счетчиком времени в камере. Это видео отправил экспертам, они пересчитали количество раз и объявили мой рекорд, попросили прислать фото и историю о себе, - рассказывает Юрий.

С 7 лет белгородец занимается единоборством Кудо, имеет два высших образования (инженер-строитель и учитель физкультуры). В 2016 году вместе со своим братом-близнецом открыл спортивный клуб, поэтому решили назвать его «Брат». В нем занимаются взрослые и дети.

- Скакалка - это один из элементов ежедневного тренировочного процесса. Стараемся прыгать, как можно чаще, особенно перед соревнованиями. Раньше не считал, сколько прыгал, на тренировке я давал задание - прыжки по 1500 раз. Но мы сбивались и продолжали прыгать дальше. А здесь необходимо было прыгать и не сбиться.

Согласно информации Книги рекордов России, до этого рекорд, установленный Николаем Богатырёвым из Свердловской области в мае 2017 года, был 1750 повторений. В июне этого года Денис Лиходед из Перми совершил уже 2607 повторений. Узнав про рекорд, Юрий захотел его перебить, потратив на подготовку три дня.

- Я пробовал прыгать под разную музыку. Лучше всего мне прыгалось под философский рэп сибирской группы «Грот». Я в голове крутил слова песни и старался пропрыгать, как можно больше песен. Ну и считал в голове количество раз, но потом мне это надоело! Оказалось, я насчитал 3 744, а эксперты зафиксировали 3 754 раза. После российской книги рекордов буду стараться попасть в Книгу рекордов Гинесса, - поделился Юрий Давыдов.

Белгородец допрыгался до Книги рекордов России.Совершил 3754 прыжка через скакалку за 1 подход. почти 28 минут ушло на установление рекорда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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