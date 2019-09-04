2019-09-04T10:16:42+03:00
Общество

На Белгородскую область надвигаются дожди, грозы и туман

Резкое изменение погоды можно ожидать уже сегодня
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородскую область надвигаются дожди, грозы и туман.На Белгородскую область надвигаются дожди, грозы и туман.Фото: "КП" Архив
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С 4 сентября погоду в Белгородском регионе будет определять антициклон, который принесет переменную облачность. Уже с сегодняшнего дня, 4 сентября, днем возможны небольшие, а местами умеренные дожди с грозами.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют, что в течение трех дней утром и ночью возможен туман. 4 сентября ожидается ветер переменных направлений. Ночью он будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16, днем от +23 до +28º градусов.

5 сентября, в четверг, синоптики прогнозируют дождь и грозы. И 6 сентября утром и днем будет пасмурно, к вечеру погода прояснится. В выходные дождей не предвидится

ИСТОЧНИК KP.RU

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