2019-09-03T19:05:22+03:00
Общество

В Белгородской глубинке поймали сельского форточника

Молодой человек забрался в чужой дом и нашел спрятанные под книгой деньги
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В доме 47-летнего жителя Волоконовского района побывал незваный гость. Мужчина догадался, что к нему наведался вор, когда обнаружил пропажу 4 тысяч рублей. Деньги, лежавшие под книгой на столе, стали легкой добычей злоумышленника.

Полицейским удалось раскрыть кражу. В совершении преступления подозревается 26-летний односельчанин заявителя. Несмотря на молодой возраст, парень уже был судим.

По предварительным данным, накануне подозреваемый вместе с приятелем заходил к мужчине, чтобы забрать оставленные у него в гараже удочки. Пронюхав, что хозяина дома нет, злоумышленник вскоре вернулся. Молодой человек через форточку залез в дом и похитил деньги. Часть из них он раздал на долги, остальное полицейские изъяли.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что санкции статьи, инкриминируемой молодому человеку, предусматривают до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Старом Осколе сотрудники ППС застигли врасплох закладчика с крупной партией наркотиков
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
В Белгородской области полицейские задержали подозреваемого в краже доильной установки и поилки
Металлоинвест вручил подарки школьникам
В Белгороде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже
Повышенная ставка от банка «Открытие»
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В Белгороде за взятку задержали крупного чиновника
Белгородские спасатели сохранили руку молодому мужчине, попавшему в беду
В Белгороде уничтожают каштаны на Гражданском проспекте
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
100 белгородских компаний перешли с меди на оптику
В новых микрорайонах Белгорода прозвенел первый звонок
Белгородский «стрелок» заплатил ущерб за испорченный автомобиль
В Белгородской области полицейские и общественники дежурят на «зебрах» возле школ
В Белгороде леди на «Ладе» сбила пешехода
Житель Белгородской области загремел на 1 год и 2 месяца за пьяную езду
Кайфа не будет: в Белгороде пойман курянин с 27 граммами «синтетики»
Белгородские полицейские вспомнили свои школьные годы
Белгородские аграрии и пасечники объединятся, чтобы защитить пчел
День знаний белгородские студенты отпразднуют с «Мохито»
В поле возле белгородского села заметили мини-торнадо
В аварии под Белгородом погибли четыре человека
Ореховое настроение накрыло Графовку Белгородской области