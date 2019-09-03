В Белгородской глубинке поймали сельского форточника

СЕГОДНЯ 19:05 2019-09-03T19:05:22+03:00

Молодой человек забрался в чужой дом и нашел спрятанные под книгой деньги

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В доме 47-летнего жителя Волоконовского района побывал незваный гость. Мужчина догадался, что к нему наведался вор, когда обнаружил пропажу 4 тысяч рублей. Деньги, лежавшие под книгой на столе, стали легкой добычей злоумышленника.

Полицейским удалось раскрыть кражу. В совершении преступления подозревается 26-летний односельчанин заявителя. Несмотря на молодой возраст, парень уже был судим.

По предварительным данным, накануне подозреваемый вместе с приятелем заходил к мужчине, чтобы забрать оставленные у него в гараже удочки. Пронюхав, что хозяина дома нет, злоумышленник вскоре вернулся. Молодой человек через форточку залез в дом и похитил деньги. Часть из них он раздал на долги, остальное полицейские изъяли.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что санкции статьи, инкриминируемой молодому человеку, предусматривают до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU