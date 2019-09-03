2019-09-03T17:43:46+03:00
Происшествия

В Старом Осколе сотрудники ППС застигли врасплох закладчика с крупной партией наркотиков

У жителя Воронежской области изъяли 24 свертка с так называемой «солью»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Старом Осколе сотрудники ППС в свой профессиональный праздник предотвратили преступление. 2 сентября во время патрулирования улиц полицейские заметили мужчину, который увлеченно что-то прятал. Правоохранители заподозрили, что злоумышленник пытается оборудовать тайник с наркотиками. Мужчину задержали. Им оказался 32-летний житель Воронежской области. При досмотре полицейские обнаружили у него 24 свертка с подозрительным веществом. В настоящее время три из них уже исследованы. Эксперты установили, что их содержимое является синтетическим наркотиком массой около полутора граммов – а это уже крупный размер.

- Остальное вещество пока находится на исследовании. По версии следствия, мужчина приобрел наркотик посредством одного из мобильных приложений для последующего распространения на территории Старооскольского городского округа, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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