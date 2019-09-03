В Белгородской области полицейские задержали подозреваемого в краже доильной установки и поилки
В полицию Валуек с заявлением о краже обратился 45-летний фермер. Он сообщил, что у него из хозпостройки похитили поилку для скота, доильную установку и алюминиевую емкость. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 32-летий мужчина, прежде работавший у фермера.
По предварительным данным, предполагаемый вор воспользовался оставшимся у него ключом от сарая. Погрузив похищенное имущество в машину, мужчина сдал его на металлолом. Вырученные деньги он успел потратить.
По данным пресс-службы УМВД области, по факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU