2019-09-03T17:17:00+03:00
Общество

В Белгородской области полицейские задержали подозреваемого в краже доильной установки и поилки

По предварительным данным, имущество из фермерского хозяйства похитил бывший работник
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В полицию Валуек с заявлением о краже обратился 45-летний фермер. Он сообщил, что у него из хозпостройки похитили поилку для скота, доильную установку и алюминиевую емкость. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 32-летий мужчина, прежде работавший у фермера.

По предварительным данным, предполагаемый вор воспользовался оставшимся у него ключом от сарая. Погрузив похищенное имущество в машину, мужчина сдал его на металлолом. Вырученные деньги он успел потратить.

По данным пресс-службы УМВД области, по факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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