Металлоинвест вручил подарки школьникам

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-03T16:45:12+03:00

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Вот уже 8 лет к началу нового учебного года Металлоинвест приобретает яркие и вместительные ранцы для мальчишек и девчонок, впервые переступивших порог школы. Такая замечательная традиция зародилась в 2012 году - благодаря инициативе Олега Михайлова, управляющего директора Лебединского ГОКа, депутата Белгородской областной Думы. За это время Компания приобрела почти 9 тысяч ранцев.

В нынешнем году первый раз в первый класс отправились 1264 ребят. На подготовку столь важного для любого школьника подарка было направлено около двух с половиной миллионов рублей.

Портфели полностью соответствуют существующим нормам: имеют легкий вес, широкие лямки, которые можно отрегулировать под рост ребенка, а также оснащены ортопедической спинкой, изготовленной из жесткого материала с учетом анатомии малыша, и значит, помогают формированию правильной осанки младших школьников. Немаловажно, что ранцы оснащены светоотражающими элементами для обеспечения безопасности в темное время суток. Приятным сюрпризом для ребят стали и полезные мелочи: мешок для сменной обуви и пеналы двух видов.

ИСТОЧНИК KP.RU