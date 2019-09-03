Повышенная ставка от банка «Открытие»

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-03T16:17:44+03:00

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Всем клиентам, активировавшим карту, полученную в период с 01 августа по 30 сентября нынешнего года включительно, банк предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» - 7% годовых.

Специальная ставка будет действовать на остаток от 10 000 рублей в период с 01 сентября по 31 октября. Предложение распространяется на счета, открытые в сентябре в любом офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на территории всей страны.

Напомним, что накопительный счет «Моя копилка» - один из наиболее популярных продуктов банка. Его главным преимуществом является возможность свободно управлять своими средствами (пополнение и снятие без ограничений), при этом процент на остаток по данному продукту выше, чем по классическим вкладам с аналогичными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU