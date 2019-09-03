Белгородские спасатели сохранили руку молодому мужчине, попавшему в беду

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-03T14:10:02+03:00

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Только благодаря белгородским спасателям 32-летний мужчина сохранил руку. За помощью к ним он обратился 2 сентября. Мужчина зацепился кольцом за металлическую лестницу и сильно поранился. Первым делом он принялся останавливать кровотечение. Травмированный палец распух буквально на глазах. Из-за отечности белгородец не смог снять с него кольцо. Не помогли и медики, которым прочное титановое кольцо не поддалось.

В Главном управлении МЧС региона, куда обратился мужчина, откликнулись на его просьбу. Операция по спасению пальца заняла минимум полтора часа. Сначала спасателям пришлось долго и старательно распиливать кольцо надфилем. Затем при помощи пластины для скручивания раздвинули края кольца. Сложность состояла в том, что кольцо было титановое, металл как известно очень прочный. Потом проложив протектор между кольцом и пальцем при помощи круглогубцев и бокорезов надо было осторожно разъединить его и освободить руку.

Когда кольцо удалось снять, медицинские сестры поисково-спасательного отряда обработали белгородцу рану и предложили на следующий день прийти на перевязку.

По словам белгородца, сейчас он чувствует себя хорошо. Спасатели желают мужчине скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU