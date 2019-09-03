2019-09-03T14:10:02+03:00
Общество

Белгородские спасатели сохранили руку молодому мужчине, попавшему в беду

Медикам не удалось снять прочное титановое кольцо с пальца, из-за которого могло произойти несчастье
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Только благодаря белгородским спасателям 32-летний мужчина сохранил руку. За помощью к ним он обратился 2 сентября. Мужчина зацепился кольцом за металлическую лестницу и сильно поранился. Первым делом он принялся останавливать кровотечение. Травмированный палец распух буквально на глазах. Из-за отечности белгородец не смог снять с него кольцо. Не помогли и медики, которым прочное титановое кольцо не поддалось.

В Главном управлении МЧС региона, куда обратился мужчина, откликнулись на его просьбу. Операция по спасению пальца заняла минимум полтора часа. Сначала спасателям пришлось долго и старательно распиливать кольцо надфилем. Затем при помощи пластины для скручивания раздвинули края кольца. Сложность состояла в том, что кольцо было титановое, металл как известно очень прочный. Потом проложив протектор между кольцом и пальцем при помощи круглогубцев и бокорезов надо было осторожно разъединить его и освободить руку.

Когда кольцо удалось снять, медицинские сестры поисково-спасательного отряда обработали белгородцу рану и предложили на следующий день прийти на перевязку.

По словам белгородца, сейчас он чувствует себя хорошо. Спасатели желают мужчине скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве
В Белгороде за взятку задержали крупного чиновника
В Белгороде уничтожают каштаны на Гражданском проспекте
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
100 белгородских компаний перешли с меди на оптику
В новых микрорайонах Белгорода прозвенел первый звонок
Белгородский «стрелок» заплатил ущерб за испорченный автомобиль
В Белгородской области полицейские и общественники дежурят на «зебрах» возле школ
В Белгороде леди на «Ладе» сбила пешехода
Житель Белгородской области загремел на 1 год и 2 месяца за пьяную езду
Кайфа не будет: в Белгороде пойман курянин с 27 граммами «синтетики»
Белгородские полицейские вспомнили свои школьные годы
Белгородские аграрии и пасечники объединятся, чтобы защитить пчел
День знаний белгородские студенты отпразднуют с «Мохито»
В поле возле белгородского села заметили мини-торнадо
В аварии под Белгородом погибли четыре человека
Ореховое настроение накрыло Графовку Белгородской области