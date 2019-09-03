В Белгороде уничтожают каштаны на Гражданском проспекте

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-03T12:06:53+03:00

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В Белгороде по Гражданскому проспекту от железнодорожного вокзала 2 сентября приступили к вырубке каштанов. Говорят, что деревья больны. Это установили еще в 2018 году во время обследования каштанов. Тогда по результатам проверки было обнаружено 2050 деревьев, которых заражены каштановой молью.

Как сообщают в мэрии, разрешение на проведение работ пор вырубке больных деревьев выдано комитетом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации города.

Заменить конские каштаны на Гражданском проспекте планируют 156 липами, возраст которых составляет 8 лет. Отмечается, что самый эффектный способ борьбы с зараженными деревьями – их замена на более устойчивые к заболеванию виды: клен, липа, дуб. Завершится ликвидация всех больных деревьев в областном центре в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU