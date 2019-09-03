100 белгородских компаний перешли с меди на оптику

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-03T11:17:22+03:00

«Ростелекома» планирует завершить полный перевод корпоративных клиентов на новые технологии связи в регионе в 2024 году

Изменить размер текста: A A

В 2019 году «Ростелеком» перевел на оптику 100 компаний Белгородчины. С 2016 года цифровой провайдер реализует в Белгородской области проект «Миграция с меди на оптику» и уже переключил на ВОЛС более четырехсот компаний. Пока программа затронула только бизнес, расположенный в городах Белгород, Новый Оскол, Губкин и поселках Бирюч, Томаровка, Прохоровка, Северный, Ивня.

- С переходом на оптику у абонентов «Ростелекома» появляется больше возможностей для развития бизнеса и оптимизации затрат. Наши цифровые решения помогают повысить качество обслуживания, выстроить эффективные коммуникации как внутри компании, так и с клиентами. Мы проводим работы в сжатые сроки и в удобное для клиентов время, чтобы бизнес не испытывал неудобств, вызванных перерывами связи, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком.

Совершенствование сетевой инфраструктуры «Ростелекома» позволяет существенно увеличить скорость доступа в интернет для клиентов компании. Новые возможности открывают среднему и малому бизнесу полноценный доступ к ресурсоемким цифровым решениям провайдера. Такие сервисы, как «Wi-Fi для бизнеса», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС» и другие призваны повысить эффективность бизнеса и/или наладить работу офиса.

Узнать о технической возможности подключения услуг для бизнеса и оставить заявку можно на официальном сайте компании или по единому бесплатному номеру горячей линии «Ростелекома» 8-800-200-3000.

ИСТОЧНИК KP.RU