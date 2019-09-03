Белгородский «стрелок» заплатил ущерб за испорченный автомобиль

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-03T09:10:40+03:00

Белгородские судебные приставы взыскали с должника-«стрелка» ущерб за поврежденный транспорт. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

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Белгородские судебные приставы взыскали с должника-«стрелка» ущерб за поврежденный транспорт. Накануне владелица автомобиля, чье авто было расстреляно из пневматического пистолета МП-49, пожаловалась на невыплату долга. Общая сумма задолженности оставила 193 тысячи рублей.

Должник, признанный судом виновным по ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», не торопился оплачивать задолженность по исполнительному производству. Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области применил в отношении должника комплекс мер принудительного исполнения.

Так, были арестованы банковские счета и автотранспорт должника, а самого «стрелка» ограничили в выезде за пределы страны. Эти меры заставили должника оплатить задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 13,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU