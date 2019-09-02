В Белгородской области полицейские и общественники дежурят на «зебрах» возле школ
С 1 сентября сотрудники ГИБДД внесли корректировки в маршруты патрулирования. Полицейские и активисты дежурят на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений и мест массового пребывания школьников.
- В обеспечении дорожной безопасности задействовано более 1000 сотрудников и порядка 400 представителей общественности. В вечернее время к ним также подключатся «родительские патрули», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Полицейские и активисты помогают пешеходам безопасно пересечь проезжую часть, а также следят за тем, чтобы водители не нарушали правила перевозки детей. По данным региональной Госавтоинспекции, дежурство возле школ продлится до конца сентября. За это время водители и ученики привыкнут к интенсивности дорожного движения.
В День знаний сотрудники ГИБДД также побывали на торжественных линейках. Полицейские поздравили детей и педагогов с началом учебного года, а затем провели в школах уроки безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU