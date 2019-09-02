В Белгороде леди на «Ладе» сбила пешехода

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-02T15:05:46+03:00

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Очередное дорожно-транспортное происшетсвие с участием пешехода произошло на Михайловском шоссе. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали подробности аварии. 38-летняя женщина на «Ладе Гранте» не пропустила молодого человека. Тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Хотя согласно Правилам дорожного движения, транспортное средство обязано уступить дорогу пешеходу, если он ступил на зебру.

В результате «Лада Гранте» сбила пешехода. Молодой человек доставлен, с травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU