Белгородские полицейские вспомнили свои школьные годы
Сотрудники белгородской полиции поддержали Всероссийскую акцию МВД «Я тоже был школьником». Как и в прошлом году, ведомство перед 1 сентября запустило в соцсетях флешмоб, приуроченный ко Дню знаний.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Правоохранители опубликовали в Интернете свои детские фото под тематическим хэштегом. Цветы, бантики и прочие атрибуты праздника – наверное, у каждого из нас сегодня была минутка ностальгии. Стражи порядка поделились с интернет-пользователями самыми теплыми воспоминаниями из детства – школьная линейка, первая учительница, яркие осенние букеты. Полицейские поздравляют жителей региона с праздником и предлагают присоединиться к акции.
ИСТОЧНИК KP.RU