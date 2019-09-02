Белгородские полицейские вспомнили свои школьные годы

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-02T11:42:25+03:00

Правоохранители опубликовали в соцесетях свои детские фото с цветами и бантиками

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Сотрудники белгородской полиции поддержали Всероссийскую акцию МВД «Я тоже был школьником». Как и в прошлом году, ведомство перед 1 сентября запустило в соцсетях флешмоб, приуроченный ко Дню знаний.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Правоохранители опубликовали в Интернете свои детские фото под тематическим хэштегом. Цветы, бантики и прочие атрибуты праздника – наверное, у каждого из нас сегодня была минутка ностальгии. Стражи порядка поделились с интернет-пользователями самыми теплыми воспоминаниями из детства – школьная линейка, первая учительница, яркие осенние букеты. Полицейские поздравляют жителей региона с праздником и предлагают присоединиться к акции.

ИСТОЧНИК KP.RU