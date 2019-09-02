СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-02T13:18:08+03:00

Житель Белгородской области загремел на 1 год и 2 месяца за пьяную езду. Фото: "КП" Архив

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Ракитянский районный суд признал виновным жителя поселка Пролетарский в преступлении, предусмотренном ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья регламентирует наказание за управление механическим транспортным средством (скутером) лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за совершение такого же преступления. Теперь придется год и два месяца поработать на государство в исправительной колони строгого режима.

В июне 2019-го житель Пролетарского, уже судимый за аналогичное преступление, решил таки покататься, находясь под мухой. Далеко уехать не удалось - он был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ракитянскому району.

В ходе расследования и на суде мужчина вину признал в полном объеме. Кроме полученного срока, нарушитель в течение 3 лет не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU