2019-09-02T12:22:03+03:00
Происшествия

Кайфа не будет: в Белгороде пойман курянин с 27 граммами «синтетики»

Подозреваемый собирался сбыть наркотики в соседнем регионе
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Кайфа не будет: в Белгороде пойман курянин с 27 граммами «синтетики».Кайфа не будет: в Белгороде пойман курянин с 27 граммами «синтетики».Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Сотрудники группы быстрого реагирования ОБ ППСП УМВД России по Белгороду предотвратили попытку сбыта в регионе крупной партии наркотических средств. Полицейские задержали 22-летнего жителя Курска с поличным, при размещении закладки «синтетики».

Было изъято 22 свертка с белым порошком общей массой 27 граммов. Позже эксперты установили: в упаковке был наркотик синтетического происхождения. По предварительным данным, запрещенные вещества молодой человек планировал сбыть в Белгороде.

В следственном управлении УМВД России по Белгороду против курянина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24