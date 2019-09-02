СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-02T12:22:03+03:00

Кайфа не будет: в Белгороде пойман курянин с 27 граммами «синтетики». Фото: "КП" Архив

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Сотрудники группы быстрого реагирования ОБ ППСП УМВД России по Белгороду предотвратили попытку сбыта в регионе крупной партии наркотических средств. Полицейские задержали 22-летнего жителя Курска с поличным, при размещении закладки «синтетики».

Было изъято 22 свертка с белым порошком общей массой 27 граммов. Позже эксперты установили: в упаковке был наркотик синтетического происхождения. По предварительным данным, запрещенные вещества молодой человек планировал сбыть в Белгороде.

В следственном управлении УМВД России по Белгороду против курянина возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU