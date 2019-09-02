Белгородские аграрии и пасечники объединятся, чтобы защитить пчел

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-02T10:43:15+03:00

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Недавний мор целых пчелиных семей, когда приходилось вывозить их с пасеки целыми мешками, обеспокоил не только пчеловодов. В Белгороде департамент АПК представил на суд общественности новую программу, «ДоброПчел» главная задача которой - защитить от мора пчел, а с ними и пчеловодов. Программа предполагает взаимодействие аграриев и пчеловодов.

Система «ДоброПчел» будет предупреждать о структуре посевов и об обработке полей. Пчеловоды получат оповещение о том, есть ли угроза для медоносных насекомых, которые собирают нектар в радиусе до 7 км от пасеки. Получив оповещение, пасечники успеют принять меры.

Среди таких мер - перемещение передвижных пасек подальше от угрозы и поближе к медоносам. Для аграриев и пасечников предусмотрен также мониторинг метеоинформации.

ИСТОЧНИК KP.RU