2019-09-01T18:41:50+03:00
Общество

В поле возле белгородского села заметили мини-торнадо

Смерч наблюдался рядом с Шопино Яковлевского района
Ирина ТАРАСОВА
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Автомобилисту удалось заснять редкое природное явление. Принтскрин видео.Автомобилисту удалось заснять редкое природное явление. Принтскрин видео.
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Съемка белгородского торнадо велась в Яковлеском районе.Очевидцы прислали видеозапись на портал «Авто Белгород». Съемка велась с автомобиля на трассе, а сам торнадо кружился в поле.

Напомним, что торнадо, то есть воздушное завихрение возникает в дождевых облаках и кружится по спирали по направлению к земле. Его поперечный диаметр в нижнем сечении может достигать 400 метров.

Судя по видео, шопинское торнадо гораздо скромнее по размерам. Шопинское торнадо покрутилось себе безобидно и исчезло, не подвергнув опасности ни одного из 300 жителей села.

ИСТОЧНИК KP.RU

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