2019-09-01T12:13:51+03:00
Происшествия

В аварии под Белгородом погибли четыре человека

За жизнь еще двух участников аварии борются врачи
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Белгородской области.Фото пресс-службы Госавтоинспекции Белгородской области.
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Сегодня, 1 сентября, около половины седьмого утра в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Белгородской области погибли 4 человека. За жизнь двух пострадавших сейчас борются врачи, сообщили в управлении МВД России по Белгородской области. Видео последствий аварии, которое снял очевидец, дает возможность представить масштаб аварии.

Как рассказали в Госавтоинспекции Белгородской области,ДТП произошло на 135-м километре трассы Белгород — Новый оскол — Советское было совершено столкновение двух транспортных средств: ВАЗ-2111 и Hyundai Solaris. В ходе изучения видеозаписей с видеорегистраторов поврежденных автомобилей было установлено, что нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения, допустил водитель автомобиля Hyundai Solaris.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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