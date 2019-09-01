2019-09-01T11:47:35+03:00
Общество

Ореховое настроение накрыло Графовку Белгородской области

В местном Доме культуры состоялся IV фестиваль-конкурс народного творчества «ГрафОрех»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.
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Организаторами IV фестиваля-конкурса народного творчества «ГрафОрех», который состоялся в местном Доме культуры, выступил МБУК «Графовский КДЦ» и Графовская территориальная администрация.

Фойе дома культуры было оформлено в «ореховом настроении». Это позволило гостям сразу окунуться сразу в атмосферу праздника. Мастера декоративно-прикладного творчества разместили работы на тему «ореховых фантазий». Здесь же была организована фотозона с элементами листьев ореха и орехов. Блюда, представленные на кункурс «Кулинарный поединок», поражали своим разнообразием и вкусовыми качествами.

В фестивале -конкурсе приняли участие 136 участников из 12 поселений Шебекинского округа, Белгорода и Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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