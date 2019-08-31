2019-08-31T21:18:26+03:00
Общество

Шебекинских детей ждет шведский стол и русская национальная кухня

Педагоги обсудили неформальное выполнение стратегии «Доброжелательная школа»
Ирина ТАРАСОВА
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Шебекинских детей ждет шведский стол и русская национальная кухня.Шебекинских детей ждет шведский стол и русская национальная кухня.Фото: "КП" Архив
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Заседание педагогической конференции собрало 500 работников образовательных учреждений. Особое внимание было уделено питанию детей. Говорили о том, что с 1 сентября в средней школе №3 планируется организовать питание детей по принципу «шведский стол». В Масловопристанской школе будет запущен проект по внедрению в питание блюд русской национальной кухни. В Новотаволжанской школе разработан проекта «Здоровое питание от А до Я».

С докладом о реализации стратегии «Доброжелательная школа» выступил начальник управления образования Шебекинского городского округа Анатолий Сабадаш.

Педагоги обсудили необходимость неформальной реализации Стратегии «Доброжелательная школа». При этом нужно обязательно повысить статус классных руководителей, проводящих основную воспитательную работу. Также педагоги рассмотрели альтернативные формы консультирования родителей в детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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